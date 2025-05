Murió George Wendt, reconocido actor de la serie "Cheers"

En una de sus últimas apariciones públicas, el actor se reunió con sus coprotagonistas de Cheers, Ted Danson y Woody Harrelson, en el podcast Where Everybody Knows Your Name, durante el cual todos recordaron sus años en la comedia de la NBC.

image.png

La despedida de sus excompañeros de Cheers

Según informó Deadline, Danson y otros exintegrantes de Cheers han dedicado un gran número de homenajes a la estrella desde que se supo de su fallecimiento. En un comunicado, Danson declaró: "Estoy devastado al saber que Georgie ya no está con nosotros. Les envío todo mi cariño a Bernadette y a los niños. Me va a costar mucho acostumbrarme a esto. Te quiero, Georgie".

Rhea Perlman, quien interpretó a la camarera Carla en la serie, dijo: "George Wendt era el hombre más dulce y amable que he conocido. Era imposible no quererlo. Lo extrañaré muchísimo".

John Ratzenberger, quien interpretó a Cliff, compartió: "Me rompe el corazón enterarme del fallecimiento de mi amigo George Wendt. Durante once años en Cheers, compartimos escenario, muchas risas y un asiento en primera fila para ver a una de las amistades más queridas de la televisión. George dio vida a Norm con una brillantez sutil, de esas que lo hacían parecer fácil. Ese era su don".

NBC, el canal que transmitió Cheers, también compartió un comunicado sobre el fallecimiento de Wendt en redes sociales. Decía: "Al verlo cruzar esa puerta y dirigirse a su taburete, Estados Unidos estaba deseando saludar a Norm cada jueves por la noche. George Wendt fue una parte esencial de la genialidad de 'Cheers' y lo extrañarán los millones de personas que lo adoraron. Norm era como todos nosotros. Un tipo normal que terminaba su jornada de trabajo con ganas de estar rodeado de amigos y una bebida bien fría. Nos enorgullece brindar por una verdadera leyenda de la comedia".