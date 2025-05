Dólar e inflación: los pronósticos de más de 40 consultoras para después de las elecciones

inflacion dolar pesos bimonetarismo.jpg El mercado espera una mayor estabilidad económica Depositphotos

Dólar 2025: sin saltos bruscos, pero con ajustes

Según el informe, el consenso de los analistas proyecta que el dólar oficial cerrará 2025 en $1.306,4, lo que implicaría una depreciación acumulada del 21,3% respecto a diciembre de 2024. Pese a las fluctuaciones del tipo de cambio paralelo, no se espera una disrupción severa del equilibrio macroeconómico. La estabilidad esperada se apoya, en parte, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya desembolsó u$s12.000 millones de un préstamo total de u$s20.000 millones, fortaleciendo las reservas del BCRA.