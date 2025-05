Importante diplomático europeo espera que el acuerdo UE-Mercosur se ratifique este año

Pelayo Castro Zuzuárregui: Para alcanzar el potencial, pensamos que el acuerdo entre el Mercosur y la UE es estratégico. Los diplomáticos abusamos de esa palabra, pero si hay algo en lo que creo que podemos decir “estratégico” sin miedo a equivocarnos, es esto.

P.: El acuerdo se alcanzó finalmente, pero todavía no está puesto en marcha. ¿Cuáles son los desafíos que quedan para que se implemente? ¿Cuáles son las objeciones?

P. C. Z.: La finalización de las negociaciones de un acuerdo que llevamos 20 años tratando de llevar a buen puerto se anunció y se finalizó en diciembre del año pasado. Dicho de manera fácil, ahora lo que se viene es la aprobación del acuerdo que se ha negociado. Y esa es la decisión que tomarán nuestros Estados miembros en un referimiento [en el Consejo Europeo] que es por mayoría cualificada. Yo no tomo la decisión pero pienso, habiendo sido partícipe de esa negociación durante muchos años, que este acuerdo es incluso más importante de lo que lo era cuando empezamos a negociarlo. En el mundo tan convulso en el que vivimos, la UE y Mercosur lanzarían un mensaje muy potente a la comunidad internacional: que en este momento de desconfianza, barreras, aranceles y proteccionismo, creamos la mayor zona de libre comercio, de vínculos económicos y de inversión del mundo, de entre 700 y 800 millones de personas. Y por eso, estoy esperanzado y confiado en que ese acuerdo va a llegar a buen puerto. Porque en un mundo de gigantes, Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y la Unión Europea, podemos reforzarnos.

P.:¿Cuándo sería la votación? ¿Qué estimados de tiempo tienen?

P. C. Z.: Pues yo creo que nuestra vocación y nuestra aspiración sería que en este año, a finales de año, pudiéramos lograr la firma del acuerdo.

P.: Mencionaste los aranceles de Trump. ¿Cómo hace la Unión Europea para negociarlos? ¿A qué te referís con que son un factor de riesgo en un mundo convulso?

P. C. Z.: La Unión Europea no quiere una guerra comercial, sino todo lo contrario. La Unión Europea está open for business. Lo que nosotros queremos es reforzar nuestras relaciones económicas, de comercio y de inversión con nuestros socios en el mundo porque somos una economía abierta. Yo creo que la Unión Europea ha sido firme y coherente a la hora de decir "nosotros no queremos aranceles”: son un impuesto para nuestros ciudadanos y para nuestras empresas, que comprometen las cadenas de valor y disminuyen la elección de nuestros consumidores, los puestos de trabajo y las oportunidades de los ciudadanos. Porque somos conscientes de ello, estamos haciendo todo lo posible para buscar una solución negociada sin renunciar con toda la firmeza que sea necesaria a defender nuestros intereses. Y ese, yo creo, es el mensaje que hemos trasladado públicamente y con el cual nos acercamos a Estados Unidos, que para nosotros es un socio fundamental a todos los niveles, incluyendo en términos económicos, comerciales y políticos.

P.: Es el 75° aniversario de la Declaración Schuman, que sentó las bases de la futura Unión Europea. ¿Cuáles son sus principales desafíos, pensando que en el nacimiento de los estados llamados iliberales, la ultraderecha y las posturas antieuropeístas?

P. C. Z.: Los agoreros llevan años, por no decir décadas, prediciendo el final de la UE. Y se han equivocado en cada ocasión. Recordarás: crisis económica, crisis del euro, Brexit, pandemia. Y en cada momento, han surgido muchas voces desde plataformas en teoría muy informadas a decir que la UE se desmoronaba. Y lo que ha pasado es justo lo contrario, porque como decían nuestros padres fundadores, la UE se construye a base de crisis. El momento en el que estamos no es una excepción.

Según Castro Zuzuárregui, las encuestas arrojan que la mayoría de los ciudadanos de la UE la respaldan. Sin embargo, admite que se encuentra en un momento de incertidumbre y de transición cuyo primer shock fue la invasión rusa a Ucrania que, según él, dejó de manifiesto las “vulnerabilidades y dependencias” del viejo continente, sobre todo en materia energética. “La UE tiene la necesidad de hacerse más fuerte, de diversificar sus relaciones y de responsabilizarse de su propia seguridad”, afirma.

P.:¿En qué más consiste esta crisis?

P. C. Z.: Hay toda una serie de grandes transiciones: el cambio tecnológico, el cambio climático, la emergencia de la seguridad económica como un gran tema desde la pandemia hasta lo que ha pasado con las cadenas de suministro a nivel global. Todo eso también nos está llevando a un mundo más multipolar, pero menos multilateral. Y eso para la UE es un desafío porque nosotros tenemos una vocación profundamente multilateralista.

P.: Hubo un cambio de gobierno en diciembre de 2023 aquí en Argentina y lo que se ve del presidente Javier Milei es un respaldo al presidente estadounidense Donald Trump. ¿La relación entre la UE y Argentina ha cambiado con el ascenso de Javier Milei y por sus vínculos a, como los llamaste, los “agoreros”?

P. C. Z.: Las relaciones diplomáticas están siempre evolucionando. Por suerte, la UE y Argentina somos sociedades democráticas, abiertas, que tenemos elecciones y podemos dar gracias de que nuestros gobiernos cambian y eso es algo que nos fortalece. Yo creo que hay que tener un poco de perspectiva, y como decía, ver la amplitud y la profundidad de esta relación. Desde luego, Argentina es soberana a la hora de establecer sus relaciones y puede tener una relación, si la quieres llamar, privilegiada con Estados Unidos. Pero desde mi punto de vista, de manera muy modesta, eso no es óbice para que al mismo tiempo pueda haber una relación muy profunda y constructiva sobre un espectro muy amplio de temas con la UE.

P.: ¿En qué consiste ese vínculo?

P. C. Z.: La UE es el tercer socio comercial de Argentina y somos. en el conjunto de nuestra cartera de inversiones. el mayor inversor en Argentina. A veces, la gente se olvida de eso, pero hay que ir a los hechos. Y los hechos son que somos el tercer socio comercial y el mayor inversor en Argentina. Que tenemos más de 800 empresas (que, por cierto, no llegaron antes de ayer, algunas llevan un siglo en Argentina), que generan más de 215.000 empleos directos en Argentina y que operan en una gama muy amplia de sectores económicos, muchos de ellos con un alto valor económico agregado. La buena noticia es que (y yo creo que eso también favorecido por el proceso de reformas económicas que está liderando el gobierno) lo que nosotros percibimos es todavía un mayor interés de las empresas europeas por hacer negocios en el país, por invertir y por comprometerse. Y yo creo que ya empezamos a ver mucho de ese movimiento económico.

P.: ¿Cuáles son los sectores en los que más inversiones se están evaluando? ¿Qué se está evaluando en cuanto a defensa y seguridad?

P. C. Z.: Energía, automóviles, minería e hidrógeno verde. Sectores muy estratégicos para la economía del país. Luego, la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado son temas que he hablado más con la ministra de Seguridad y con su equipo. Y también estamos trabajando en un acuerdo con Europol.

P.: Cuando se analiza geopolíticamente a la Argentina o a Latinoamérica en general, se la presenta como un botín de disputa entre Estados Unidos y China. Y la UE no aparece ahí. ¿Qué respuesta tenés ante ese análisis?

P. C. Z.: Respetuosamente diría que no estoy de acuerdo con esa con esa visión de la realidad. Y a los hechos me remito, porque son muy tozudos: si me paseo por esta ciudad, y veo desde que me despierto hasta que me acuesto los productos, las referencias, la televisión, el arte y la cultura, lo que veo es una conexión impresionante entre Argentina y Europa. No me corresponde a mí juzgar cómo esa es esa relación con China o con Estados Unidos, pero habría que comparar la inversión acumulada de la Unión Europea y su diversidad en la economía Argentina con la de otros socios. Entonces yo creo que a veces la gente se queda en esos titulares, pero que la realidad demuestra otra cosa.