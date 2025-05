Murió Robert Benton, director y guionista ganador del Oscar por "Kramer vs Kramer"







Benton también dirigió y escribió las películas "Places in the Heart", "The Late Show" y "Nobody's Fool".

Robert Benton tenía 92 años.

El reconocido guionista y director Robert Benton, ganador de dos premios Oscar por su trabajo en la película ganadora del premio a la mejor película, Kramer vs. Kramer, falleció a los 92 años.

Benton murió el domingo en su casa de Manhattan, dijo a The New York Times su asistente y manager de muchos años, Marisa Forzano.

Las películas más destacadas de Robert Benton Benton obtuvo su tercer Oscar por su guion para Places in the Heart (1984), una saga autobiográfica basada en las duras experiencias de su abuela durante la Gran Depresión en Texas. Recibió otra nominación al Oscar por la dirección de dicho drama, y también fue nominado por sus guiones para Bonnie and Clyde (1967), fruto de su colaboración con David Newman, The Late Show (1977) y Nobody's Fool (1994). Dirigió también las dos últimas.

Benton y Newman también escribieron películas, entre ellas There Was a Crooked Man… (1970), dirigida por Joseph L. Mankiewicz, y la comedia alocada de Peter Bogdanovich What's Up, Doc? (1972), y el dúo compartió el crédito de guion en Superman (1978) con Mario Puzo y Leslie Newman.

Más recientemente, Benton dirigió la muy valorada The Human Stain (2003), protagonizada por HopkinsAnthony y Nicole Kidman en la adaptación de Philip Roth, y Feast of Love (2007), con Morgan Freeman y Radha Mitchell. Kramer vs. Kramer (1979), un drama emblemático sobre la tensión emocional del divorcio, también ganó premios Oscar para los actores principales Dustin Hoffman (quien se estaba divorciando en la vida real durante la producción) y, en un papel protagónico, Meryl Streep. Su hijo en la película, Justin Henry, que entonces tenía 7 años, también fue nominado al Oscar. Benton también dirigió a Hoffman en Billy Bathgate (1991), una adaptación de la novela de El Doctorow.