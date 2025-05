Prime Video confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de "Fallout"

La semana pasada, la actriz Ella Purnell confirmó que el rodaje de la segunda temporada de Fallout había finalizado y ahora Amazon ha anunciado que la serie regresará en diciembre. Sin embargo, aún no se ha anunciado una fecha definitiva.

De qué tratará la segunda temporada de Fallout

Según el portal Variety, la segunda temporada de Fallout retomará la trama tras el épico final de la primera temporada y llevará al público a un viaje a través del desierto de Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas. También se ha compartido un breve avance que muestra a Lucy (Purnell) y The Ghoul (Walton Goggins) llegando a las afueras de New Vegas.