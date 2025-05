"Anemone", la película que marca el regreso a la actuación de Daniel Day-Lewis, confirmó su fecha de estreno

Peter Kujawski, presidente de Focus Features, afirmó: “Estamos muy emocionados de asociarnos con un artista visual brillante como Ronan Day-Lewis en su primer largometraje junto con Daniel Day-Lewis como su colaborador creativo. Han escrito un guion verdaderamente excepcional y esperamos poder llevar su visión compartida al público junto con el equipo de Plan B”.

Day-Lewis ganó el Oscar al Mejor Actor por Lincoln (2012), There Will Be Blood (2007) y My Left Foot (1990). También fue nominado por Phantom Thread (2017), Gangs Of New York (2002) y In the Name Of The Father (1993). Su carrera se extiende hasta principios de la década de 1980 y también incluye papeles principales en Nine (2009), The Ballad Of Jack And Rose (2005), The Crucible (1996) y The Last Of The Mohicans (1992).