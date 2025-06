Yuyito González se refirió a su tenso encuentro con Karina Milei: "Me enteré de cosas horrendas"

Durante la apertura del ciclo matutino que conduce, la actriz explicó cómo fue ese momento frente a Karina: "Entré, vi que estaba Karina y me incomodó. Desde que terminé mi relación con Javier no volví a hablar con nadie del entorno ", confesó.

"No soy falsa. En ese momento sentí que se me venía encima toda la película de los agravios, las humillaciones, las decepciones. Me enteré de cosas horrendas. Es lógico que me sintiera incómoda. Soy una persona honesta, no busco cargos, ni dinero, ni uso a la gente. Soy como soy, gustará o no, pero no careteo", expresó al respecto.

En ese sentido, amplió: "A partir de ese día y por más de un mes, aparecieron personajes que no sé quién mandó, ni quién permitió, hablando mal de mí y contando intimidades que desconozco cómo obtuvieron. Fue una falta de respeto total".

Encuentro Yuyio karina El tenso encuentro entre Karina Milei y Yuyito González.

Yuyito González: "Nos saludamos cordialmente"

"Nadie me llamó, ni me pidió disculpas", lamentó Yuyito, al tiempo que aclaró que no ignoró a Karina en el evento, como se había rumoreado en un principio: "Tal vez demoré el saludo, pero nos saludamos cordialmente. Hay fotos que lo prueban".

La conductora también defendió su accionar durante la relación: "Estoy en paz conmigo misma. Fui leal, honesta y fiel. Nunca especulé con nada".

Al referirse a su presente, explicó por qué ahora evita exponer su vida privada: "Cuando estaba enamorada, lo compartía porque era real y genuino. Hoy no sé si lo haría. El que se quema con leche, ve una vaca y llora".

"En ese momento hablaba porque sentía que tenía algo que decir. Hoy, simplemente, ya no tengo nada que contar", concluyó.