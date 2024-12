Nuevas acusaciones contra Sean "Diddy" Combs: tres hombres lo demandan por agresión sexual

Las demandas, presentadas en la ciudad de Nueva York el jueves, son las últimas de una serie de acusaciones contra Combs desde que su ex novia Cassie Ventura presentó y posteriormente resolvió una demanda en noviembre pasado.

Todas las demandas fueron presentadas por John Doe (nombre que da justicia a los hombres con identidad reservada) en relación con incidentes que tuvieron lugar en 2019 y 2020. Un Doe relata que lo invitaron a una fiesta en la residencia de Combs en los Hamptons en el verano de 2020, y que voló de Florida a la ciudad de Nueva York para asistir. En la fiesta, bebió alcohol con Combs y sus asociados y pronto se enfermó y perdió el conocimiento, lo que presume se debió a que lo habían drogado. Afirma que luego Combs y su séquito lo sodomizaron y no pudo defenderse.

Otro Doe recuerda haber conocido a Combs en el club nocturno Marquee de la ciudad de Nueva York en 2019 y haber asistido a una fiesta posterior en la suite de Combs en el Park Hyatt. Después de que Combs le diera un cóctel y consumiera la mitad, la habitación "comenzó a dar vueltas" y Doe le dijo a Combs que no se sentía bien. Combs le dijo que se sentara en el borde de la cama y les dijo a otras personas en la habitación que "estaba listo para la fiesta". Doe perdió el conocimiento y se despertó completamente desnudo boca abajo mientras Combs lo violaba. Cerca de allí, un hombre y una mujer no identificados lo grabaron con una cámara. Cuando despertó, Combs se había ido y el hombre que lo filmaba le ofreció u$s2,500 en efectivo en nombre de Combs.

La tercera demanda se deriva de un incidente ocurrido en febrero de 2020, en el que Doe, que había hecho recados para Combs en 2006, concertó una reunión con él para hablar sobre los pagos laborales que no había recibido. Fue al InterContinental New York, donde Combs, a solas, le dio lo que descubrió que era una bebida adulterada. Doe le dijo a Combs que no se sentía bien y le indicó que se acostara y durmiera la siesta. Cuando despertó, estaba boca abajo con los pantalones bajados mientras Combs lo violaba. Después del incidente, Combs le dijo a Doe que ir a la policía lo haría "parecer un idiota" y que nunca podría fundamentar sus afirmaciones.

El presente de Sean "Diddy" Combs

Combs se encuentra actualmente encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, tras ser arrestado el 16 de septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional acusado de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Combs se declaró inocente de los cargos. Dos jueces distintos le negaron la libertad bajo fianza y permanecerá tras las rejas hasta su juicio en mayo del año próximo. Si se lo declara culpable de extorsión, Combs podría enfrentarse a cadena perpetua.

Más recientemente, el abogado Tony Buzbee nombró a Jay-Z como parte en una demanda que afirmaba que él y Combs habían violado a una niña de 13 años en 2000. En una respuesta encendida el domingo por la tarde, Jay-Z afirmó que su abogado recibió un “chantaje” en relación con las acusaciones de Buzbee en un esfuerzo por presionarlo para que llegara a un acuerdo extrajudicial. Carter continuó diciendo que tuvo el “efecto opuesto” y, en cambio, lo enfureció para exponer a su acusadora por “el fraude que [ellos] son de una manera MUY pública”.