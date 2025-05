Mario Pergolini habló sobre la situación de Vorterix y el concurso preventivo por una deuda millonaria

A continuación, en el programa mostraron la entrevista con el creador de CQC , quien habló de la situación de su empresa remarcando: “Es algo que presentamos hace mucho. Es una herramienta legal que se usa para ordenar las cuentas . Es algo que ya tiene varios meses, es algo administrativo. Nada complicado. En Vorterix está todo en orden. En el día a día no nos cambia en nada”, aseguró.

El alcance del concurso preventivo, un proceso legal que permite a un deudor (persona física o jurídica) que se encuentra en estado de insolvencia (incapacidad de cumplir con sus obligaciones) renegociar sus deudas con sus acreedores para evitar la quiebra, tiene como principales acreedores protagonistas, a los nombrados en la siguiente lista:

María Marta Camino Av. Marquez 1955, San Isidro, Buenos Aires $ 3,879,542.00;

Sebastián Néstor Camino Av. Marquez 1955, San Isidro, Buenos Aires $ 10,843,365.00

Mariano Alejandro Geninazzi Capitan Rojas 2459 - Banfield, Buenos Aires $ 250,000.00

AADI CAPIF ACR Suipacha 1111, piso 11, CABA $ 5,500,000.00

Furnext SRL Dardo Rocha 1034, San Isidro, Buenos Aires $ 8,216,000.00

Mr Positive SRL BARRAGAN 636, CABA $ 1,400,000.00

QSC SOLUCIONES S.R.L. CITTADINI B. PASAJE 2342, CABA $ 1,546,121.77

ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero Av. Cabildo 999, Cdad. Autónoma de Buenos Aires $645,250,870.77

Las autoridades de Vorterix S.A. se consideran una pequeña empresa y por ese motivo se le solicitó al juez la apertura de un pequeño concurso.

Según la normativa se consideran pequeños concursos y quiebras aquellos en los cuales se presente, en forma indistinta cualquiera de estas circunstancias, que el pasivo denunciado no alcance el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos vitales y móviles y que el proceso no presente más de veinte 20 acreedores quirografarios y que el deudor no posea más de veinte (20) trabajadores en relación de dependencia sin necesidad de declaración judicial.

Según el escrito judicial presentado, la empresa cuenta con 20 trabajadores en relación de dependencia y es por esas causas que solicitó el concurso pequeño.