Murió Ed Gale, actor reconocido por sus papeles en "Chucky" y "Howard the Duck"

Según Kayse, apareció en más de 130 películas, programas de televisión y anuncios a lo largo de su carrera. "Disfrutaba recordando sus días de gloria como DJ en la pista de patinaje de Plainwell. Odiaba a Bill Maher sin motivo alguno... Era un tipo divertidísimo, y lo extrañaremos", escribió. Concluyó el obituario con la nota: “Descansa en el amor, maldito cascarrabias”.

Gale nació en Plainwell, Michigan, el 23 de agosto de 1963. Según su sobrina, hizo autostop hasta Los Ángeles con solo “41 dólares y un sueño”.

Fue estrella invitada en programas de televisión como Bones, My Name is Earl, Grounded for Life y Just Shoot Me! y apareció memorablemente como The Little Man en la comedia de los hermanos Coen O Brother, Where Art Thou?.

Acusaciones contra Ed Gale por casos de acoso a menores

Gale fue confrontado en 2023 por un grupo de defensa infantil con sede en California, quien se hizo pasar por un niño de 14 años y admitió ante la cámara haber mantenido conversaciones explícitas con el señuelo y otras personas que asumió eran menores de edad.

Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba presente, no fue arrestado en ese momento debido a su estado de salud, y nunca se presentaron cargos formales.