Pedro Pascal reveló la razón detrás de su decisión de no volver a afeitarse para ningún papel

“Me dejo una barba horrible, pero si me la afeitara toda… me veo fatal. Estoy totalmente en desacuerdo con que me afeiten por completo”, dijo Pascal. “Me horrorizó tanto mi aspecto en 'Wonder Woman 1984'. Me encantó la película, pero me horrorizó tanto mi aspecto que nunca he vuelto a hacerlo a menos que fuera absolutamente necesario. Si me hubieran pedido que me afeitara por completo para 'Los 4 Fantásticos' e hubieran insistido, lo habría hecho. Pero fue una creación muy colaborativa para todos nuestros looks en la película”.