Revelan que el primer tráiler de "Avatar: Fire and Ash" se podrá ver durante las funciones de Los 4 Fantásticos







La tercera entrega de la franquicia dirigida por James Cameron tiene fecha de estreno estipulada para el 19 de diciembre de 2025.

La película tiene fecha de estreno estipulada para el 19 de diciembre de 2025. 20th Century Studios

El estreno de Avatar, dirigida y producida por James Cameron allá por 2010, marco un hito convirtiéndose en la película más taquillera en la historia del cine. Es por ese motivo que en 2022 su secuela vio la luz del día y ahora en unos meses se estrena la tercer entrega de la franquicia, que si bien buscará darle un cierre a la trilogía, no será la definitiva.

En este contexto, el primer tráiler de la nueva cinta Avatar: Fire and Ash se proyectará de manera exclusiva antes de las funciones de The Fantastic Four: First Steps, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel. El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Avatar en X (antes Twitter), donde se confirmó que el avance no estará disponible en línea por el momento. De esta manera, los fans de la saga tendrán que acudir al cine durante este fin de semana para poder verlo.

Su estreno en cines está previsto para el 19 de diciembre de 2025, mientras que las entregas cuatro y cinco, que ya están en pre-producción, llegarán el 21 de diciembre de 2029 y el 19 de diciembre de 2031, respectivamente. El adelanto, que tuvo su primera proyección privada durante CinemaCon en abril, regresa al mundo de Pandora y presenta dos nuevas tribus Na’vi: los Wind Traders, quienes navegan los cielos en vehículos parecidos a globos aerostáticos, y sus rivales, los Fire People, que montan bestias voladoras.

IMAGEN AVATAR 3 La imagen oficial con la que se anunció el nuevo teaser Disney ¿De que tratará la película? Avatar: Fire and Ash es una continuación directa de su anterior entrega titulada "The Way of Water", donde Jake Sully, el protagonista, y su familia se aliaban con la tribu acuática Metkayina para enfrentarse a la Administración de Desarrollo de Recursos (RDA).

Si bien se reveló poca información sobre la trama, se sabe que el conflicto girará en torno a los Ash People, una facción de Na’vi que renegó de su conexión espiritual con la naturaleza y se fueron a vivir a regiones volcánicas para destinarse al fuego. Al ser la tercera parte de la trilogía, se estima que esta culminará la historia de Jake Sully, debido a que está previsto que las próximas películas cuenten con un importante salto temporal. Su elenco habitual compuesto por Sam Worthington y Zoe Saldaña,regresarán para la cinta y se incorporarán al reparto Michelle Yeoh, conocida por protagonizar la ganadora al Óscar "Everything Everywhere all at Once" y recientemente la primera parte de Wicked, Oona Chaplin, que interpreta a Talisa en Game Of thrones, y David Thewlis, que trabajó en Harry Potter y el Prisionero de Azcabán. IMAGEN AVATAR 3 2.webp ¿Cuál es la trama de Avatar? Si bien se trata de la película más taquillera de la historia del cine, con una recaudación de 2.9 mil millones de dólares, es normal que haya gente que no la haya visto aún. Se trata de un film de ciencia ficción, ambientada en el año 2154 en un contexto en donde la humanidad sobrepobló la tierra y arruinó el ambiente. Es por eso que, algunos humanos residentes se dedican a la explotación del mineral Unobtanium, que se encuentra en la Luna de Pandora y es capaz de resolver los problemas energéticos. Sin embargo, los Na'vi, quienes son los nativos de la luna, dificultan el proceso de minería ya que afecta a sus ecosistema. De esta manera, la trama sigue a Jake Sully, un marine paralítico que es seleccionado para participar en el programa Avatar, un proyecto que transporta la mente de los científicos a unos cuerpos artificiales de Na'vi para que la comunicación con los nativos resulte más sencilla.

