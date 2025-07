Éxito en Prime Video: la película española con el Chino Darín como protagonista que arrasa en la plataforma

En este contexto, una producción argentina protagonizada por el Chino Darín comenzó a ganar lugar. A pesar de haber sido estrenada en 2022, fue este año el momento en que logró mayor notoriedad. Sin hacer publicidad o marketing, "Historias para no contar" fue de las más elegidas y sorprendió a la mayoría.

Historias para no contar

Los títulos que dividen cada historia se llaman: Tengo ganas de verte, Sandra, Los Martes y los Jueves, Me has hecho muy feliz estos meses y París. Si bien cada uno ofrece un tono distinto, se relacionan por una situación en común, aquello que elegimos esconder, es decir, las historias para no contar.