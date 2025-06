Proyectan en el San Martín película dedicada a un notable referente de la danza

Desde entonces, construyó una trayectoria internacional sobresaliente, con más de 165 obras en compañías de todo el mundo: The Juilliard Dance Ensemble, English National Ballet, Ballet Real de Wallonie, Cincinnati Ballet, Bat Dor Dance Company of Israel, Ballet Nacional de Chile, entre otras. Conversamos con Constantini.

Periodista: ¿Por qué quisiste rendir homenaje a Mauricio Wainrot? ¿Sentís que no tiene el lugar que merece en la cultura, acaso como ocurre con la danza, que queda algo relegada?

Teresa Constantini: Tanto la danza como otras expresiones artísticas no tienen un homenaje al creador. En el caso de Mauricio fue algo intuitivo porque lo conocía poco y se me abrió la posibilidad de descubrir a esta persona detrás de esta compañía de danza y su vasta obra realizada. El tránsito de estar al lado de él mientras hice el documental me llevó a hacernos más amigos y tomar nota de qué valor tenía para él y para mi que esta película se realizara.

P.: ¿Qué pudiste conocer sobre su universo creativo, la trayectoria internacional, y su origen, hijo de inmigrantes polacos judios que fueron asesinados en el Holocausto? ¿Como lo marcó y como se plasma en su obra?

T.C.: Conocer a Mauricio y su historia me llevó a tener la dicha de que fuera convocado mientras hacíamos el documental a presentar Ana Frank, una obra emblemática de su historia personal, nada menos que en Gdansk, donde se inició la guerra. Le pedí que fuera a Varsovia para recorrer los lugares donde habían vivido y se habían escapado sus padres. Fue durísimo para él, en 30 años no había ido y ahí pudo revelar y sanar algo de su historia. Siempre lo atravesó su historia y destaco ese cruce de la vida con la creación, donde siempre se refleja quién es la persona.

P.: ¿Cómo fue ese salto de la crianza en el conventillo y su vinculo con el Teatro San Martín?

T.C.: Su padre lo llevó a su primera clase de danza, que muerió joven y no llegó a verlo, no sólo triunfar sino bailar porque Mauricio empezó a hacerlo a los 20 años. Un padre que vio a su hijo y no quiso que le toque hacer algo por hacer sino que aspirara a hacer lo que le gustara. Ese padre lo impulsó a dedicarse a su esencia, al baile, al canto, a la actuacion. Mauricio estudió teatro e ingresó al Colón de grande, tuvo buenos maestros que lo ayudaron. Vieron un don y un genio que él pudo desarrollar. Luego en la compañia de Oscar Araiz del San Martín comenzó como bailarín, siguió como coreógrafo y terminó dirigiendola.

Rapsodia Ensayos 2015 (Maximo) 008.jpg

P.: ¿Cómo recibieron este documental en el festival de Mar del plata y como sigue su recorrido de proyecciones?

T.C.: El festival fue una fiesta, nos invitaron y fueron tres proyecciones, cada una tuvo un diálogo posterior y fue recibido con emoción, agradecimiento y reflejo en la historia de Mauricio. Tomamos conciencia de lo groso que es Mauricio, respetado, admirado, no solo por mi sino por mucha gente. Gracias a eso estrenamos para más público en la Lugones del San Martín.