Benjamín Vicuña contra la China Suárez: "Por mis hijos tengo que hablar y actuar"

“Mis hijos van de vacaciones conmigo, luego con su mamá.Esto es un tema de dinámica familiar. Hubo un tema de logística, que tiene que ver con ponerse de acuerdo ”, dijo el actor. Y agregó: “ En las familias, a veces fluye la comunicación y otras no . Lo que se hace, no voy a dar clase, pero despierta mucho odio porque parece que alguien le está quitando los hijos al otro. Acá lo único que se busca es un orden, tal como ocurre cuando yo me voy a Chile”.

Sin embargo, habría dejado en claro las especulaciones acerca de que sus hijos vivan en Turquía: “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo”, afirmó.

“Siempre intento aclararlo con una sonrisa, pero no es lo ideal. No me gusta dar explicaciones y lo hago hace seis meses a la salida del teatro, estrenos, en el cine. Pero por mis hijos tengo que hablar y actuar. Ojalá que podamos sacar esto y que hablen de otra cosa, de la fantasía, los personajes. Mis hijos no son parte del espectáculo”, cerró el actor.