Pampita salió a respaldar a Benjamín Vicuña y lo definió como un padre "presente y cariñoso"

La "China" publicó un duro descargo contra Vicuña en su cuenta de Instagram titulado "El papa del año", luego de que el actor revocara el permiso de sus hijos, Magnolia y Amancio, para viajar a Turquía.

"Me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Me destruyó la autoestima en momentos difíciles”, señaló la actriz en su cuenta de Instagram, donde realizó un posteo con tres imágenes de texto dirigido a Vicuña.

En esa publicación, Suárez reveló que el actor tendría un consumo problemático de sustancias: “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones”.

Benjamín Vicuña contra la China Suárez: "Por mis hijos tengo que hablar y actuar"

En pleno escándalo de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara; Benjamín Vicuña habló y dejó clara su postura sobre el futuro de sus hijos tras la confirmación a los rumores del viaje a Turquía de su ex pareja junto al futbolista.

“Miren, la verdad es un montón todo esto. Parece que fuera algo grave, pero tiene que ver con el orden de mis hijos”, comenzó Vicuña, con un tono calmo pero firme, ante la insistencia de los cronistas. “Hablar de ellos es un montón, pero lo hago porque se instaló un tema relacionado con una situación doméstica. Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”, exclamó Vicuña.

“Mis hijos van de vacaciones conmigo, luego con su mamá. Esto es un tema de dinámica familiar. Hubo un tema de logística, que tiene que ver con ponerse de acuerdo”, dijo el actor. Y agregó: “En las familias, a veces fluye la comunicación y otras no. Lo que se hace, no voy a dar clase, pero despierta mucho odio porque parece que alguien le está quitando los hijos al otro. Acá lo único que se busca es un orden, tal como ocurre cuando yo me voy a Chile”.

“La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina. Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella, estar conmigo y estar todos en paz”. añadió.