En pleno vuelo: la China Suárez habló sobre por qué fue contra Benjamín Vicuña

Luego de que Vicuña decidiera dar de baja el permiso de viaje de sus hijos menores Amancio y Magnolia , Suárez lo denunció y dejó el país sin ellos. En medio de su viaje, la actriz reveló los motivos que la llevaron a hacer públicos los problemas que mantenía con su ex.

Para empezar, en El Trece leyeron al aire los mensajes que mandó la actriz: " Me voy unos días, tengo una reunión de trabajo, voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos ".

Para finalizar, sobre los motivos que la llevaron a publicar su descargo contra Vicuña, Suárez respondió: "Me guardé tantas cosas, fui leal con Benjamín y que ahora me quiera cag**, me da por las pelot**.

La China Suárez estalló contra Benjamín Vicuña y lo acusó de infiel y de adicto

La China Suárez estalló contra Benjamín Vicuña luego de que el actor le revocara el permiso para viajar con sus hijos, Magnolia y Amancio, a Turquía junto con su actual pareja, Mauro Icardi. La actriz publicó un duro descargo en redes sociales, titulado “El papá del año”, donde lo acusó de adicto, infiel, ausente y de haberla maltratado emocionalmente durante su relación.

“El papá del año. Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión”, escribió Suárez en su Instagram.

La actriz aseguró que Vicuña se desentendía de la crianza de sus hijos: “Me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos. Se fue a Chile y apagó el teléfono para irse de joda. Me dejaba sola dando la teta, cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, expresó.

También lo criticó por no haberse hecho cargo económicamente ni haber participado activamente en la vida cotidiana de los chicos. “En siete años nunca pudo llevarlos de viaje, salvo a Chile, porque ‘era mucha plata’”, manifestó.