Ratones Paranoicos se suma como banda invitada al show de Ronnie Wood en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Será el primer concierto de Wood como solista en el país, dentro de una etapa sudamericana que también incluirá a Brasil y Chile.

Los Ratones se suman al show de Ronnie en Buenos Aires.

A menos de un mes del show que Ron Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones, dará el 6 de noviembre en el Movistar Arena, con producción de DF Entertainment, se conoció la noticia de que Ratones Paranoicos será parte del espectáculo como banda invitada.

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Será el primer concierto de Ronnie Wood como solista en el país, dentro de una etapa sudamericana que también incluirá a Brasil y Chile.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Ron Wood en Argentina Las últimas entradas están disponibles en movistararena.com.ar. Hay hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Visa del banco Santander.

El show llega en un momento especialmente activo para Wood: estrenó el pasado 10 de julio “Foreign Tongues”, el álbum de estudio número veinticinco de los Rolling Stones, y el año pasado publicó Fearless: The Anthology (1965-2025), una colección de 38 canciones que recorre seis décadas de trayectoria y celebra el camino que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.

El recorrido abarca desde sus primeros pasos en los clubes de Londres con The Birds, sus etapas en The Creation, el Jeff Beck Group y Faces, hasta su legado colosal junto a los Rolling Stones, además de incluir cuatro grabaciones inéditas, las primeras desde I Feel Like Playing (2010), entre ellas "Mother of Pearl" y una versión de "A Certain Girl" junto a Chrissie Hynde. Ese es, justamente, el repertorio que Ronnie Wood y su banda traerán al Movistar Arena: un recorrido en vivo por sus seis décadas como Rolling Stone y por el resto de su trayectoria musical.

Un Rolling Stone suelto en Buenos Aires Los Rolling Stones tienen una relación muy especial con la Argentina: las cuatro veces que se presentaron en el país —1995, 1998, 2006 y 2016— sus shows fueron acontecimientos masivos con más de 900 mil espectadores y todo el país movilizado con la épica propia de esta conexión excepcional. Por su parte Wood visitó a la Argentina en 1996, en ese caso fue para presentar una muestra de 41 obras entre pinturas y grabados, y protagonizó una recordada visita cultural que incluyó un encuentro en la Casa Rosada. El 6 de noviembre, el Movistar Arena se convertirá en un templo del fanatismo argentino: una noche para celebrar 60 años de rock and roll compartido entre el Rolling Stone Ronnie Wood y un público que siempre lo espera.