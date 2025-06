Ringo Starr criticó duramente a Roger Daltrey por despedir a su hijo Zak Starkey de The Who

El mes pasado, Starkey insistió en que lo habían "despedido" de The Who, tras la afirmación de Daltrey de que el baterista se había "retirado" para poder dedicarse a sus otros proyectos.

Ringo Starr criticó a Roger Daltrey por despedir a su hijo Zak Starkey de The Who . El mes pasado, Starkey insistió en que lo habían "despedido" de The Who, tras la afirmación de Daltrey de que el baterista se había "retirado" para poder dedicarse a sus otros proyectos. "Esto es una completa tontería", dijo Starkey, tras un intercambio de opiniones con sus excompañeros sobre la situación.

El músico había informado previamente a sus fans que lo habían expulsado del grupo, pero Pete Townshend lo negó poco después. Sin embargo, el guitarrista de The Who anunció posteriormente oficialmente la salida de Starkey de la formación, afirmando que "ha llegado el momento de un cambio". También mencionó los "nuevos proyectos" de Starkey y concluyó: "Le deseo lo mejor".

Starkey continuó hablando sobre el intercambio, explicando: "Hablé con Roger la semana pasada. Me dijo: 'No saques tu batería del almacén, puede que te llamemos'. ¿Qué demonios? ¡Estos tipos están locos! Me han despedido más veces que Keith Moon [el fallecido baterista de The Who] en 10 días".

El músico también toca la batería en Mantra Of The Cosmos, grupo que completan Shaun Ryder y Bez de Happy Mondays, junto con Andy Bell. Starkey ya había estado detrás de la batería en Oasis, pero dijo estar "destrozado" por no haber sido invitado a su gran gira de reunión este verano.

El músico actuó por última vez con The Who en el Royal Albert Hall en marzo, como parte de la serie de conciertos de Teenage Cancer Trust de este año. Fue allí donde surgieron las fricciones entre Starkey y el resto de la banda.