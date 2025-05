Zak Starkey, baterista e hijo de Ringo Starr, fue despedido nuevamente de The Who

En respuesta, Starkey escribió: "Me despidieron dos semanas después de mi reincorporación y me pidieron que declarara que había renunciado a The Who para dedicarme a mis otros proyectos musicales; eso sería mentira. Amo a The Who y nunca habría renunciado. Así que no lo hice… renunciar a The Who también habría decepcionado a las innumerables personas increíbles que me apoyaron (muchísimas gracias a todos) durante las semanas de caos en las que entraba y salía como un gurú".

El despido previo de Zak Starkey de The Who

Starkey había sido despedido previamente después de que la banda tocara en conciertos benéficos de Teenage Cancer Trust en marzo en el Royal Albert Hall de Londres, durante los cuales el cantante Roger Daltrey estuvo visiblemente descontento con cómo se desarrollaron algunas partes del espectáculo.

“La banda tomó la decisión colectiva de separarse de Zak después de esta ronda de conciertos en el Royal Albert Hall”, declaró un representante de la banda al portal The Guardian en aquel momenot. “Sienten una gran admiración por él y le desean lo mejor para su futuro”.

En una declaración al portal Variety, Starkey declaró: "Estoy muy orgulloso de mis casi treinta años con The Who. Reemplazar a mi padrino, el tío Keith, ha sido un gran honor y sigo siendo su mayor fan", dijo, refiriéndose al baterista original de The Who, Keith Moon, quien falleció en 1978 y fue amigo íntimo del padre de Zak y mentor del joven Starkey.

"Han sido como una familia para mí. En enero, sufrí una grave emergencia médica con coágulos de sangre en la pantorrilla derecha del bombo. Ya está completamente curado y no me afecta tocar la batería ni correr. Después de tocar esas canciones con la banda durante tantas décadas, me sorprende y me entristece que alguien tenga algún problema con mi actuación esa noche, pero ¿qué se le va a hacer? Planeo tomarme un merecido descanso con mi familia y centrarme en el lanzamiento de 'Domino Bones' de Mantra Of The Cosmos con Noel Gallagher en mayo y en terminar mi autobiografía, escrita exclusivamente por mí. 29 años en cualquier trabajo son una buena racha, y les deseo lo mejor".

Starkey, cuyo padre era amigo cercano del baterista original de The Who, Keith Moon, y creció con él como mentor, se convirtió en el baterista a tiempo completo de la banda en 1996, casi 20 años después de la muerte de Moon.

Daltrey también tuvo una relación conflictiva con el reemplazo de Moon, el ex baterista de Faces y Small Faces Kenney Jones, quien actuó con el grupo en los años posteriores a la muerte de Moon en 1978. Tocó con el grupo en su primera gira "Farewell" en 1982, pero no regresó cuando se reunió siete años después.

A lo largo de los años, Starkey también ha tocado con Oasis —y es posible que se una a la banda en su próxima gira de reunión, ya que la formación aún no se ha anunciado—, junto al exguitarrista de The Smiths, Johnny Marr, las leyendas del reggae Sly y Robbie, y Ringo. Recientemente tocó con el grupo Mantra of the Cosmos, junto a los veteranos del indie británico de los 90, Shaun Ryder y Bez, de Happy Mondays, y Andy Bell, de Oasis y Ride.