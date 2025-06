Ruth Benzacar celebra a Marí Orensaz en notable exposición

“¿Qué es lo permanente? ¿Qué dejamos al pasar por esta vida?” agrega la artista. La galerista Orly Benzacar lee unas palabras que describen la exhibición: “A través de un conjunto de piezas sensibles y profundamente poéticas, Orensanz no busca responder estas preguntas de manera definitiva, sino abrirlas, habitarlas, dejarlas vibrar en el tiempo y en el espacio de la muestra. La fragilidad se revela aquí no como debilidad, sino como una forma de sabiduría: un principio vital, una filosofía silenciosa que nos conecta con lo esencial”. Y realmente, las esculturas tienen en ciertos aspectos, cualidades similares a las de un diapasón, ese dispositivo que permite afinar los instrumentos -en este caso, las ideas-. No obstante, consultada Orensanz sobre sus conocimientos filosóficos, niega rotundamente esta influencia. Aclara entonces que sus obras provienen de las sensaciones que le procura la vida misma. Para confirmar esta respuesta la acompaña una de sus hijas, Mercedes, guitarrista y música de profesión. Sus hijas, son tres y todas artistas, viven en París. Allá la esperan la cineasta y la actriz de teatro. Su padre era feminista.

Acaso como metáfora de los numerosos viajes familiares, sobre un puente curvo aparece la palabra “atravesar”. Luego está “la… incertidumbre…” y “la fuerza del espíritu…” Los títulos de las obras, sus nombres, expresan su propio sentido, ayudan a discernir su significado.

Umberto Eco encontró en el verso de un monje benedictino “stat rosa prístina nomine, nomina nuda tenemos” (“de la rosa solo queda el nombre, solo tenemos los nombres desnudos”, la inspiración para titular su novela “El nombre de la rosa”. Y como bien se sabe: Eco admiraba a Borges, fuente de inspiración de la novela. Como observó el propio Eco, «De contemptu mundo» de Bernardo do Morliacense, un benedictino del siglo XII, también procede la inspiración del poema “El Golem” de Jorge Luis Borges.

“Si (como afirma el griego en el Cratilo)/ el nombre es arquetipo de la cosa/ en las letras de 'rosa' está la rosa/ y todo el Nilo en la palabra 'Nilo'”. El griego es Platón y, los versos de Borges, señalan que, en los diálogos del "Cratilo”, “hecho de consonantes y vocales/ habrá un terrible Nombre, que la esencia/ cifre de Dios y que la Omnipotencia/ guarde en letras y sílabas cabales”.

A la expresividad de los nombres, la artista que ganó fama hace décadas con sus textos y dibujos realizados sobre mármol de Carrara con el aspecto de una ruina, suma símbolos como el ojo de la cerradura, el compás o la campana.