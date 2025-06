Mia Goth se une al elenco de la película protagonizada por Ryan Gosling "Star Wars: Starfighter"

Durante la presentación en Tokio, Levy reveló que la película es independiente y añadió: "No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura. Se ambienta en una época que aún no hemos explorado".

Gosling añadió: "La realidad es que este guion es simplemente excelente. Tiene una historia magnífica con personajes geniales y originales. Está lleno de emoción y aventura, y realmente no hay un cineasta más perfecto para esta historia en particular que Shawn".

La próxima película del universo de Star Wars será The Mandalorian y Grogu, cuyo estreno está previsto para el 22 de mayo de 2026. Si bien no ha habido una aventura en la gran pantalla desde The Rise Of Skywalker de 2019, la franquicia ha continuado en televisión, y el reciente final de Skeleton Crew fue muy bien recibido por los fans, este 22 de abril llega a Disney+ la segunda temporada de Andor.

Goth aparecerá próximamente en Frankenstein, de Guillermo del Toro, junto a Jacob Elordi y Oscar Isaac. También aparecerá en La Odisea, de Christopher Nolan, junto a Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway y Robert Pattinson.