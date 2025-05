Banksy reaparece en escena con un enigmático faro y una frase que llama la atención

El misterioso artista callejero británico Banksy ha vuelto a captar la atención del público con su nueva creación, presentada este jueves en sus redes sociales. La obra, protagonizada por un faro, está acompañada de una frase emotiva: “Quiero ser lo que tú viste en mí”. A través de una doble fotografía publicada en su cuenta de Instagram, Banksy muestra la silueta negra del faro, cuya luz ha sido representada con pintura blanca, resaltando el mensaje en inglés “I want to be what you saw in me”.