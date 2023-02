Se despertó Chano Moreno Charpentier tras una semana en terapia intensiva

El miércoles, Marina Charpentier habló sobre la salud de su hijo y confirmó que Chano "Está estable. Sigue en terapia intensiva y está entubado". Además, en la entrevista con Jorge Lanata en “Lanata sin filtro” (Radio Mitre), agradeció a los profesionales del Otramendi por las atenciones que recibe su hijo.

Chano fue internado de urgencia el viernes en el sanatorio Otamendi y a pesar de las sospechas, no fue por una recaída a las sustancias ya que su examen toxicologico dio negativo. La madre del músico confirmó que su hijo estuvo entubado por una infección y un posible error en la ingesta de sus medicamentos.

Su hermano, el artista conocido como "Bambi", publicó un mensaje en redes sociales para agradecer el apoyo del público: "Gracias por el amor y las buenas energías para mi familia en estos días grises. Acompañamos a Chano en su recuperación confiando en su fortaleza y corazón de luchador para ponerse cada día mejor".

Por su parte, Marina Chapentier retiteró que no se trataba de un problema con las drogas: "Chano está en tratamiento permanentemente. Tiene terapia de grupo e individual. Ve al psiquiatra cada 15 días y le hacen un test de orina, como un Evatest, para ver si está limpio. Siempre dio negativo", aseguró.

“Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que esté igual de sensible, él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil”, agregó.