Marina Charpentier sobre Chano: "Para personas como él, a veces la vida es muy difícil"

Respecto a la actualidad del ex Tan Biónica Marina aseguró: "Chano tiene 41 años y vive solo. Yo estaba en Uruguay de vacaciones, para los que hablan sin saber, Chano está en tratamiento permanentemente, Tiene terapia de grupo e individual. Ve al psiquiatra cada 15 días y le hacen un test de orina, como un Evatest, para ver si está limpio. Siempre dio negativo".

"Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que no esté igual de sensible", explicó sobre el día a día de su hijo. "Para personas como él, a veces la vida es muy difícil".

Además dio detalles de cómo fueron los momentos previos a la internación: "Dos días antes de la internación estaba trabajando y ensayando con músicos. por circunstancias de su intimidad empezó a estar triste".

"Estaba con una chica, se sintió mal y ella llamó a la guardia y lo fueron a buscar a Capilla del Señor. Vino en ambulancia y fue directo a terapia intensiva".

Sobre la falta de información oficial del estado de Chano Marina explicó que "No dimos partes porque era fin de semana largo y tampoco sabíamos qué decir". "Mi hijo es adulto y tiene derecho a preservar su identidad".

Para finalizar hizo especial hincapié de que la internación de su hijo no se debe a nada relacionado con algún tipo de intoxicación. "Los toxicológicos (exámenes) dieron que no había tomado nada".

"Para los opinólogos, mi hijo tiene 41 años, no tiene esposa ni hijos, es un solitario en el fondo, su tristeza la expresa en la música. Si a una persona como el la internas no le interesa vivir. Su arte lo salva. Ama trabajar. Es lo que le hace bien".