Se reanuda el juicio contra el Pity Álvarez: declararán cinco testigos y sigue la disputa por las pericias + Agregar ámbito en









El juicio contra el músico por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz se reanudará este viernes en los tribunales porteños. La audiencia incluirá cuatro testimonios de identidad reservada y el de una perito.

Se reanuda el juicio a Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz.

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, se reanudará este viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. La audiencia comenzará a las 11.30 y contará con la declaración de cinco testigos, según confirmó el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando.

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De acuerdo con el letrado, se trata de cuatro personas de identidad reservada y una perito. La continuidad del debate se produce después de que los jueces rechazaran los planteos de nulidad presentados por la defensa del músico contra la pericia interdisciplinaria que evaluó su capacidad para afrontar el proceso judicial.

Los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro habían cuestionado la elaboración del informe del Cuerpo Médico Forense (CMF) y solicitado el apartamiento de los profesionales que lo realizaron. Sin embargo, los magistrados desestimaron esos pedidos y resolvieron que el juicio continúe.

La disputa por las pericias médicas de Pity Álvarez El informe del Cuerpo Médico Forense concluyó que el músico no presenta una alteración de sus facultades psíquicas que le impida comprender el proceso judicial y participar de las audiencias. Esa evaluación fue cuestionada por los peritos de parte Enrique Gallego y Rafael Herrera Milano, quienes firmaron en disidencia y sostuvieron que Álvarez no se encontraba lúcido al momento del análisis.

Ante esas diferencias, la defensa pidió que declararan los dos profesionales que firmaron en disconformidad, además de médicos y especialistas en salud mental que intervinieron durante la internación del cantante.

Los abogados también solicitaron convocar a profesionales de la Clínica Dharma, el Hospital Tornú y otros equipos asistenciales para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes médicos y las conclusiones del Cuerpo Médico Forense. Esos pedidos fueron presentados de manera subsidiaria y también quedaron sujetos a la decisión del tribunal. El juicio por el crimen de Cristian Díaz Álvarez está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. La causa busca determinar la responsabilidad penal del músico por el crimen. El debate había quedado suspendido mientras se realizaba una nueva evaluación interdisciplinaria para establecer si el cantante estaba en condiciones de continuar sometido al proceso. La resolución de los jueces permitió retomar las audiencias, pese a los cuestionamientos de la defensa. El músico se encuentra internado en el centro de salud mental Solar Colonial, en Castelar. La institución había recomendado que no participara de las audiencias, ni siquiera de manera virtual, por considerar que la exposición judicial y mediática podía afectar su estabilidad. No obstante, el tribunal resolvió que podrá seguir las declaraciones por videoconferencia, con asistencia permanente. La audiencia de este viernes continuará con la producción de prueba testimonial mientras el tribunal avanza en el proceso para determinar la responsabilidad del acusado.

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