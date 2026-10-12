El juicio a Pity Álvarez se reanuda el viernes y podrá seguir las audiencias por videoconferencia

El tribunal rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa del músico y ratificó que está en condiciones de afrontar el proceso penal. La próxima audiencia será el 16 de octubre, en la causa por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez continuará esta semana luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires rechazara los planteos de la defensa para anular la pericia médica que determinó que el músico puede participar del proceso.

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Los jueces dispusieron que el debate se reanude el viernes 16 de octubre , en el marco de la causa que investiga la responsabilidad del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados en el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz .

La resolución fue adoptada por el presidente del tribunal, Gustavo Goerner , quien desestimó tanto el pedido de nulidad del informe interdisciplinario como el apartamiento de los profesionales que lo realizaron y la convocatoria de nuevos especialistas.

En su evaluación, el Cuerpo Médico Forense concluyó que Álvarez comprende su situación judicial y está en condiciones de continuar sometido al proceso penal.

La defensa del músico cuestionó esas conclusiones y presentó un informe del equipo tratante de Solar Colonial, la institución de Castelar donde permanece internado. Los profesionales desaconsejaron su participación en las audiencias, incluso de manera virtual, al considerar que la exposición judicial y mediática podría afectar su estabilidad. También advirtieron sobre posibles riesgos para sí mismo y para terceros.

La defensa del músico cuestionó esas conclusiones y presentó un informe del equipo tratante de Solar Colonial, la institución de Castelar donde permanece internado. NNet

Pese a esos argumentos, el tribunal resolvió que Álvarez podrá seguir por videoconferencia las declaraciones testimoniales pendientes, con asistencia permanente durante las audiencias. De esta manera, los magistrados rechazaron el intento de frenar el proceso y dieron continuidad al debate.

Hasta el momento, 27 testigos declararon en el juicio. La última audiencia estuvo atravesada por las diferencias entre los informes médicos y los argumentos de las partes, que volvieron a poner en discusión si el músico se encontraba en condiciones de afrontar el proceso.

Con la decisión judicial, el tribunal descartó por ahora la posibilidad de revisar la pericia mediante nuevos especialistas y mantuvo el curso del juicio por el homicidio de Díaz.