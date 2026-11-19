El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 dará a conocer este viernes la sentencia por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. El músico no estará presente en la audiencia y la fiscalía pidió 18 años y 6 meses de prisión.

Juicio contra Pity Álvarez: se conocerá el veredicto por el crimen de Villa Lugano y la defensa pidió que "prime la cordura".

El veredicto del juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el asesinato de Cristian "Gringo" Maximiliano Díaz se conocerá este viernes. El músico no participará de la audiencia, mientras que su defensa cuestionó el desarrollo del proceso y pidió que "prime la cordura" al momento de dictar sentencia.

Álvarez no asistirá debido a que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires no autorizó su traslado desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, donde permanece internado bajo tratamiento obligatorio. La decisión se produjo después de que el músico consumiera cocaína dentro del edificio judicial durante una de sus presentaciones ante el tribunal.

Su abogado defensor, Javier Baños, cuestionó la decisión y volvió a plantear la nulidad del juicio. "No quieren hacerse cargo de la responsabilidad de sacarlo de la internación, lo cual refuerza el argumento de que no podía estar en juicio. Tampoco se conectó a los alegatos. Otro motivo para la nulidad", sostuvo.

El letrado calificó el proceso como "un juicio en ausencia, ilegal al 100%" y afirmó que es la primera vez que se juzga a una persona bajo internación psiquiátrica forzada por una curatela.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 dará a conocer este viernes la sentencia por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. El músico no estará presente en la audiencia y la fiscalía pidió 18 años y 6 meses de prisión.

La audiencia comenzará a las 11, con las réplicas de las partes. Luego, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro pasarán a deliberar antes de dar a conocer la sentencia.

Qué penas pidieron para Pity Álvarez

El abogado Fabián Améndola, representante de la familia de la víctima y socio de Fernando Burlando, solicitó 11 años y 2 meses de prisión para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes reclamó 18 años y 6 meses de cárcel por la misma calificación legal. También pidió que se concrete la detención del músico una vez finalizada su internación forzosa.

La defensa, integrada por Baños y Queijeiro, solicitó la absolución de Álvarez. De manera subsidiaria, planteó que el hecho sea considerado un exceso en la legítima defensa. Además, presentó recursos ante el Tribunal Superior de Justicia porteño para insistir con la nulidad del proceso.

"Si prima la cordura, no deberían imponer una pena más allá de lo que pidió la querella. Esto fue un exceso en la legítima defensa, en el peor de los casos lo tienen que sentenciar a 5 años, pero no se lo van a dar", expresó Baños.

Durante el proceso, el músico protagonizó distintos episodios que generaron preocupación: se quedó dormido y roncó en varias audiencias, sufrió una descompensación y consumió cocaína durante una de sus declaraciones.

El crimen por el que juzgan a Pity Álvarez

El hecho ocurrió el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Según la acusación, Álvarez asesinó a Cristian Díaz de cuatro disparos, escapó del lugar y descartó el revólver en una alcantarilla. Luego se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

Tras entregarse a la Policía, el cantante justificó el episodio ante los medios con una frase que marcó el caso: "Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo". El artista, actualmente de 54 años, está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, un delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.