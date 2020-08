Show business

Plácido Domingo volvió a defenderse ayer de las acusaciones de abuso sexual, y aseguró que “nunca he abusado de nadie, lo repetiré mientras viva” en una entrevista publicada en el diario italiano La Repubblica. “El sufrimiento es enorme para todos nosotros. Siempre he declarado mi alejamiento de los hechos, a veces con declaraciones cortas que han sido mal entendidas y consideradas admisiones de culpa. Es una situación terrible”, expresó. Tras haber contraído coronavirus en Acapulco, Domingo sostuvo que el proceso mediático “desestabilizó” a él y a toda su familia y le han hecho mucho más daño que el virus. “Ahora solo puedo tomar conciencia de que no podré cantar en algunas partes del mundo como Estados Unidos y España y no por la decisión del público, que continúa incesantemente enviándome mensajes de solidaridad. Si me hubiera dado cuenta de que había ofendido a alguien, especialmente a una mujer, habría intentado remediarlo instantáneamente”, aseguró el veterano tenor.