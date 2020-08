Show business

“Matrix 4”, sin Laurence “Morfeo” Fishburne

Laurence Fishburne, Morfeo en la trilogía de “Matrix”, no forma parte de la secuela que se encuentra en instancia de rodaje porque la producción no lo convocó. Pese que el film contará con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en el reparto, la producción se inclinó por una versión más joven del líder de la revolución. “No me han invitado. Quizás eso me haga escribir otra obra. Les deseo lo mejor. Espero que salga genial”, dijo Fishburne en una entrevista con New York Magazine. “Probablemente sea el papel por el que más me recordará”. Matrix 4” tiene prevista su llegada a los cines el 1 de abril de 2022, tras los inevitables retrasos producidos por la pandemia de coronavirus..

Inglaterra censura escena de “Tenet”

El esperado nuevo film de Christopher Nolan, “Tenet”, sufrirá la eliminación de una escena de violencia contra una mujer para que su calificación abarque a públicos de menores edades en Reino Unido, informó ayer el ente encargado de clasificar las películas en ese país. “Durante la posproducción, el distribuidor buscó y recibió asesoramiento sobre cómo lograr la clasificación deseada. Siguiendo estos consejos, se realizaron ciertos cambios”, explica la British Board of Film Classification (BBFC), añadiendo que Warner, productora del film, consiguió la calificación 12A, al “eliminar las secuencias de un hombre pateando a una mujer”. Previamente, la película de Nolan había sido calificada para mayores de 15. Que sea 12A significa que es apta para todo público, aunque los menores de 12 deben estar acompañados por un adulto. “Tenet”, que llega a las reabiertas salas británicas el 26 de agosto, será la primera apuesta de Hollywood en esta era de cines en pandemia. Evidentemente, cualquier sugerencia de los censores será tenida muy en cuenta.