Show business

Pese a ser la edición del Festival de San Sebastián más acotada en estrellas en vivo, la presencia de Viggo Mortensen, Matt Dillon y Johnny Depp le da una fuerza mayor a la que tuvo Venecia. “El primer objetivo y el más importante de este año era que el festival se hiciera”, afirmó su director, José Luis Rebordinos. Woody Allen, que rodó el año pasado “Rifkin’s festival” precisamente en San Sebastián, atenderá a la prensa por Zoom desde su piso en Manhattan, como harán también otros participantes. Mortensen, que recibirá el único Premio Donostia de este año, presentará su primera película como director, “Falling”.Asistirán también Johnny Depp, como productor de “Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan”, y Matt Dillon, como director de “El gran Fellove”, documental que relata la carrera del cantante y showman cubano Francisco Fellove. El italiano Luca Guadagnino, que ejercerá de presidente del jurado, presentará su serie “We Are Who We Are” (“Somos lo que somos”). La clausura del festival, el día 26, correrá a cargo de “El olvido que seremos”, producción colombiana dirigida por el español Fernando Trueba, adaptación de la novela homónima de Héctor Abad Facionlince que protagoniza Javier Cámara.