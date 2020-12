"Soul": Pixar triunfa otra vez con hermosa historia

En el guión y dirección de “Soul” lo acompaña Kem Powers, que no viene del dibujo animado sino del ambiente cultural afroamericano, ya que de ahí viene el personaje protagónico. Pequeña aclaración: este film empezó a dibujarse en 2016, mucho antes del Black Lives Matter, de modo que no se trata de un gesto oportunista de Pixar, como algunos dicen, ignorando todo el tiempo que lleva hacer un dibujo de calidad. Equitativamente, la música, formidable, que acá se escucha proviene de un negro y dos blancos: Jonathan Batiste para las escenas terrenales, bien neoyorquinas, y Trent Reznor y Atticus Ross para las celestiales, donde se mezclan imágenes de variada inspiración: hologramas, Disney, U.P.A. Un día “Soul” se verá en pantalla grande. O la veremos en el cielo, no importa.

“Soul” (EE.UU, 2020). Dir.: P. Docter, K. Powers. Animación. (Disney +)