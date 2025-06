Subasta de objetos de David Lynch: pagaron u$s150.000 por el guión de una película que no llegó a filmar

La subasta de más de 400 objetos personales del director de Twin Peaks y Wild at Heart , David Lynch , recaudó cifras muy superiores a las previstas, alcanzando más de 1 millón de dólares en ofertas previas al evento.

Los objetos particulares de David Lynch que se subastaron

Entre los lotes más destacados figuraron objetos que, fuera del contexto de la vida de Lynch, podrían pasar desapercibidos: libros, luces de escenario, una aspiradora, sierras y una máquina de humo. Nolan comentó que “esto es material que hay en cualquier casa y que probablemente donaríamos a Goodwill cuando alguien fallece, pero porque es de David Lynch, tiene un valor especial”.

La subasta incluyó también piezas de mobiliario diseñadas por el propio Lynch, como un sofá de estilo modernista similar al que aparece en su película de Lost Highway (1997). Además, se ofrecieron cámaras fotográficas, equipos de música, utilería de películas y menús del restaurante ficticio Winkie’s, visto en Mulholland Drive. “Creo que Lynch es alguien que realmente entendía y apreciaba la cultura material”, señaló Dennis Lim, autor de la biografía The Man From Another Place.