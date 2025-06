Johnny Marr reveló por qué rechazó la oferta de reunión de The Smiths

Johnny Marr habló sobre por qué rechazó una cantidad "exorbitante" de dinero para una gira de reunión de The Smiths , diciendo que lo hizo porque la "vibra" no era la adecuada.

“Cinco años después, cuando tocábamos para 10,000 personas […] ¡Tenía 23 años! Estaba en una reunión con contadores, donde me explicaban leyes fiscales que no entendía”, añadió. “Me lo estaba pasando genial hasta que dejé de estarlo. Me sentí miserable. Pensaba que The Smiths era la mejor banda del mundo en ese momento. Estaba muy orgulloso de nosotros y me encantaba la música que hacíamos. Los quiero mucho, pero las relaciones se rompen, y así es la vida”.

Continuó compartiendo que, si bien ahora se da cuenta de que fue "audaz" dejar la banda a los 24 años, no se arrepiente de la decisión, ya que le permitió trabajar con bandas como The Pretenders, The Cribs y The The, y también le enseñó cómo navegar en el entorno de la banda de manera más madura.

La razón de Johnny Marr para rechazar una reunión de The Smiths

"Fue una decisión emotiva, pero no impulsiva. Lo estuve pensando durante mucho tiempo y me rompió el corazón", dijo, antes de que le preguntaran si alguna vez consideraría reunirse con sus compañeros de The Smiths para una gira de reunión.

“Nos hicieron una oferta hace poco, pero dije que no”, explicó. “Fue un poco una cuestión de principios, pero no soy idiota, simplemente creo que el ambiente no es el adecuado”.

"Fue una cantidad de dinero exorbitante, pero además, me gusta mucho lo que hago ahora, lo que lo hace mucho más fácil. Me gusta dónde estoy. Sigo queriendo escribir la mejor canción que he escrito. Quiero ser un mejor intérprete".

La referencia a la oferta de regreso probablemente se refiere a la declaración que el líder, Morrissey, compartió el año pasado tras la noticia de la reunión de Oasis, afirmando que el grupo AEG Entertainment ofreció a los miembros supervivientes de The Smiths una "lucrativa oferta" para organizar una gira mundial . El cantante afirmó que le interesaba, pero que finalmente fracasó porque "Marr ignoró la oferta".