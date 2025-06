El estudio Blumhouse compró los derechos de la franquicia "Saw" y confirmó el regreso de James Wan y Leigh Whannell

Blumhouse , el creador de éxitos de terror como Insidious y Five Nights at Freddy's , ha adquirido los derechos de todas las futuras películas, programas y otras propiedades de Saw que incluyan al asesino y amante de la tortura Jigsaw.

James Wan y Leigh Whannell regresan a la franquicia de Saw

Con el acuerdo, la franquicia regresa a James Wan, quien dirigió la sangrienta y original Saw en 2004. El sello Atomic Monster de Wan se fusionó con Blumhouse en 2024. La lista de películas de la compañía incluye Get Out, The Purge, M3GAN y Annabelle.