El gesto de Susana Giménez con un hombre a quien le robaron su moto

https://twitter.com/guillepanizza/status/1323617107372900355 Muchas gracias @Su_Gimenez por decidir ayudar a Pablo con una moto nueva después del asalto que sufrió. Para él la moto es esencial para poder trabajar. Gracias @telefenoticias @telefe por visibilizar realidades de #elpaisqueespera con @Cris_noticias y @barilirodolfo pic.twitter.com/9gTi6mQ3xS — Guillermo Panizza (@guillepanizza) November 3, 2020 Twitter">

“ Muchas gracias Susana Giménez por decidir ayudar a Pablo con una moto nueva después del asalto que sufrió ”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter y luego agregó: “Para él la moto es esencial para poder trabajar”.

La historia de Pablo Rodríguez conmovió al país por la cantidad de cosas que terminaron saliendo mal en muy poco tiempo. En primer lugar decidió aceptar un retiro voluntario de su trabajo de hace 18 años como mozo luego de meses de ganar un sueldo mínimo proveniente del programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Pablor Rodríguez.jpg El gesto de Susana Giménez con Pablo Rodríguez, un hombre que trabajó de mozo toda su vida y dejó su trabajo por la pandemia, conmovió al país y se volvió viral en Twitter.

Mientras creía que la plata del retiro le serviría para subsistir un tiempo hasta encontrar un nuevo trabajo, un inconveniente médico por parte de uno de sus hijos lo obligó a tener que gastarla en el hospital.

Fue ahí cuando comenzó a trabajar como mensajero en primer lugar, llevando mensajes de un lado a otro para los vecinos del barrio, y luego como delivery junto con su hija mayor, que repartía la comida en su bicicleta.

Pero como la bicicleta se rompió, decidieron ambos empezar a trabajar con la moto de Rodríguez, entregando mensajes y haciendo pedidos a la vez. Fue por eso que estaban juntos cuando sucedió el siniestro que los dejó desamparados.

"Mi vida era la moto, y ahora no tengo nada ”, contó Rodríguez muy afectado tras sufrir el robo y luego agregó: “Mi nuera está embarazada de siete meses y vive en mi casa; mi hija cumple este martes, 15 años y no tenemos para hacerle ni una torta". A pesar de esto, no se rindió y buscó reinventarse, comenzando a vender espejos luego de hablar con un conocido.

Y luego de que su caso tomo relevancia por una entrevista televisiva, en la cual Rodríguez aseguró que es la tercera vez que le roban la motocicleta en cuatro años, la diva Susana Giménez se conmovió con lo sucedido y decidió regalarle un nuevo vehículo para poder seguir trabajando.

Y esa no es toda la ayuda que recibió, ya que entre los distintos auxilios también le llegaron ingredientes para poder darle una linda torta de cumpleaños a su hija y poder festejarlo con un poco más de alegría.