Teatro y gastronomía: una experiencia que se multiplica

P.: ¿Cómo es que la comida está pensada para combinar con la ficción?

M.B.: Pensamos una propuesta de picada porque es divertido, liviano, donde se usan las manos, no tenés que prestar tanta atención como si fuese una carne con papas que requiere estar atento para cortar y no mancharse, acá el espectador se toma una cervecita, come la picada y se deja empapar por las otras cosas que pasan en el bar. Era encontrar el equilibrio, no es una cena con actores, es degustar mientras se ve teatro, que no es algo tradicional.

P.: ¿Qué historias se cuentan?

M.B.: De amor, desamor, venganza, reencuentros, amigas, de corazones rotos. Se pasa por muchas emociones, las historias hacen reír, hay momentos de tensión, disparatados, momentos que tocan fibras emotivas pero de repente rompen con humor. Fue escrita para pasar muchas emociones en una hora y veinte pero no son historias clásicas, todas tienen una vuelta de tuerca y tienen en común que cada historia guarda un secreto. Todo sale una luz a través de nuestro anfitrión que no solo recibe a la gente en el bar sino que termina siendo un personaje clave que todos tenemos en nuestra vida, el destino.

P.: ¿Te inspiraste en Microteatro que tiene gastronomía y teatro?

M.B.: Hice mucho Microteatro pero ahí la dinámica es distinta porque consumís algo en el bar y a lo sumo te llevás la copa. Acá hacés todo al mismo tiempo, comés, te sirven, está el anfitrión hablando, es 360, inmersivo, no es una sala pequeña es muy grande, sucede todo al mismo tiempo, no estás como espectador, sos parte de ese bar. Me basé en una vieja idea, soy fanática del musical “Cabaret” y las veces que se ha hecho con mesitas, hay algo de la mesita y el espectador que me parecía innovador en calle Corrientes.

P.: ¿Se apunta a un público más amplio que el teatrero?

M.B.: Hay público para todo, se dirige a cualquiera que quiera vivir una experiencia, hay mucha gente que no va al teatro, no consume teatro porque no están acostumbrados, o conocen el tradicional, y acá es otro código. Es teatro participativo porque nuestro anfitrión habla con las diferentes mesas, los actores le hablan a la gente, pero no está expuesta ni tiene que pararse pero sí es parte de lo que está ocurriendo.

P.: ¿Cómo ves el teatro y la cultura?

M.B.: Argentina siempre fue un país fructífero a nivel cultural y teatral, somos una de las plazas del mundo de mayor caudal, hay más de 300 salas, no hay crisis económica ni pandemia que impida que el arte esté. Se hicieron muchas cosas virtuales en pandemia, pasamos crisis económicas y políticas peores pero siempre en algún lugar hay teatro. Es un país que necesita respirar arte en todas sus formas, futbol y arte. Resistimos, luchamos, hacer teatro independiente remándola y comercial poniendo mucha plata que no se sabe si se recupera. Es interminable la cantidad de obras, somos cada vez más los autores argentinos que nos hacemos presentes, en cinco años creció la camada de autores jóvenes. Hay ofertas de descuentos y la gente va al teatro porque es un oasis.