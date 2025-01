"The Last of Us" temporada 2: Max presentó un nuevo adelanto y confirmó la fecha de estreno

Durante la conferencia de prensa de Sony en el Consumer Electronics Show (CES), el cocreador, escritor y productor ejecutivo Neil Druckmann anunció que la segunda temporada de la serie dramática original de HBO y ganadora del Emmy, The Last of Us , se estrenará en abril . Esta temporada contará con siete episodios los cuales se podrán ver en Max y HBO .

The Last Of Us - Temporada II .mp4

The Last of Us está escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y también es producida ejecutivamente por Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells. Compañías productoras: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.