Tom Cruise habló sobre cómo fue compartir con Val Kilmer las películas "Top Gun" y "Top Gun: Maverick"

"Antes que nada, me sentí muy agradecido de que decidiera hacer la película", comenzó Cruise, declarando a la revista Sight and Sound en un nuevo artículo de portada que Kilmer necesitaba ser convencido. "Hicimos todo lo posible para que participara. Al principio, simplemente no quería hacer la película: 'No quiero ser un actor secundario, quiero protagonizar películas'. Llamé a su agente, y [el director] Tony Scott lo buscó y se reunió con Val en un ascensor, y él me dijo: 'Por favor, Val, por favor'".