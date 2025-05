Con escasa participación argentina abre mañana Cannes

Existe además un mundo paralelo al de la diversas secciones, oficiales y secundarias, que es el Mercado de cine, donde participan compradores de películas, en realidad el derecho de distribución, y vendedores (agentes de venta). No siempre coinciden los horarios de las funciones de prensa con las de mercado, pero además en este último se pueden ver allí alrededor de quinientas películas más, aun no estrenadas o de festivales anteriores (Berlin, Sundance, etc.)