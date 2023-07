Una artista neoyorquina exhibirá las fotografías que imprime con su propia sangre

Berio presentará también imágenes de un segundo proyecto titulado "The space in the mind in the body in the space" que hurga en las dimensiones del proceso creativo a la vez que observa cómo las barreras y topografías internas del cuerpo se relacionan a un sentido del espacio. Además, la artista retrata en su trabajo las paredes de su estudio con una cámara de gran formato analógica, aproximando elementos y referentes disparejos en diálogo.