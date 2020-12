"Vicenta": un tema delicado tratado con imaginación

Aquí tenemos algo distinto y ciento por ciento original. Aunque en los elaborados títulos de inicio -diseñados como un libro infantil que se va abriendo página por página- “Vicenta” es presentada como “un documental de Darío Dona”, la película narra los detalles de una historia verídica recurriendo a un recurso formal nunca visto. El film representa el caso verídico de Vicenta, una madre de clase humilde que lucha por la interrupción legal del embarazo no deseado de su hija de 19 años con retraso madurativo, enfrentándose a burocracias oficiales. Pero todo esto se cuenta a través de muñecos tridimensionales que ilustran cada paso de esta odisea. Apenas en algunos momentos del film el director recurre a archivos de noticiero, que la madre/muñeca mira en el televisor. Las imágenes tienen una fuerza especial gracias a los brillantes diseños de la directora de arte, Mariana Ardanaz, una ilustradora de libros infantiles que en este caso usó muñecos de plastilina para invocar una realidad atroz pero con el espíritu infantil de la chica embarazada. No llega a ser un film de animación, ya que esa no es la idea, pero cada escena sorprende de una manera especial al espectador, sobre todo tratándose de un tema tan sensible y actual. La constante narración en off, si bien está bien escrita, tal vez es el punto débil por ser la única manera de llevar adelante el relato puntual, pero de todos modos “Vicenta” es mucho mas que un experimento cinematográfico y merece verse.