Vida familiar en pandemia

Precisamente, ella es valenciana, y además bailarina y cabeza de la sección de series digitales del Festival Cinema Jove, de esa ciudad. Acá apenas llegamos a verla en “El reino de la corrupción”, de Rodrigo Sorogoyen. Y él es australiano, director de cortos, publicidades, videoclips, una serie web de humor negro, “Low Life” y una comedia, “I met a girl”. Ahí la conoció, se enamoró y se casaron. Una hora después se paró toda España, no hubo más vuelos, no pudieron salir de luna de miel ni sacarse tampoco a la vieja que había ido a presenciar la boda del nene. Para aprovechar el tiempo hicieron esta miniserie, con los detalles propios, muy reconocibles y ahora más o menos risibles, de los primeros días de cuarentena. Y una diferencia: en la ficción, no llegaron a casarse, de ahí el título, “Cancelled”, cosa de agregarle un condimento más a la historia. Coprotagonistas, el paisaje que se ve por la ventana, y la suegra. Que no parece demasiado molesta... para quien no debe vivir con ella.