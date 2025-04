¿Ya se olvidó de Wanda?: L-gante más cerca que nunca de Brenda Asnicar

La indirecta de L-Gante que confirma por qué se separó de Wanda Nara

Hace una semana, L-Gante confirmo a traves de sus redes sociales, la separación con Wanda Nara. “Gente paso a comentarles que mi relación de pareja con ella terminó”, escribió.

l gante comunicado.jpg Comunicado de L-Gante. (Instagram: @lgante_keloke)

“Con Elián el fin de semana tomé una decisión, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y acompaña”, contestó Wanda en un móvil con LAM tras el comunicado del cantante.

“Yo no me arrepiento de nada de lo que pasé, no me arrepiento todavía de nada de lo que hago. Cuando estoy con una persona, con una pareja, doy el cien por ciento de mí, te doy todo. De hecho, no es casualidad que todas las parejas que tuve estuvieron en su mejor momento estando al lado mío, porque yo muchas veces dejo mi propia carrera, mis prioridades, por potenciar a la persona que tengo al lado. Quizás es un defecto, pero es mi manera de ser", agregó.