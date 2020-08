Yoko Ono, en la campaña de la esperanza

La propia Yoko, que este año celebra los 50 años del álbum “John Lennon/Plastic Ono Band’, explicó el significado de su creación, que se suma a las mascarillas de artista anti-covid “A Piece of the Sky”, diseñadas para el MoMA, el museo de arte moderno. “Cuando soñamos juntos, creamos una nueva realidad. El mundo sufrió terriblemente, pero estamos juntos, incluso si a veces es difícil verlo, y la única vía de salida de la crisis será juntos. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo”, afirmó. La obra de Yoko quedará hasta el 13 de septiembre junto con las cariátides de bronce “The New Ones, will free Us (2019)”, cuatro monumentales esculturas de la artista keniana-estadounidense Wangechi Mutu ubicadas desde hace un año en los nichos de la fachada Beaux Arts del museo, que recientemente compró dos para sus colecciones permanentes.