Cedears: qué cambios rigen a partir de hoy en sus cotizaciones

Cuando se invierte en un Cedear se está adquiriendo una pequeña parte de una acción subyacente que no cotiza en la BYMA. ¿Qué son los ratios de conversión entonces? Son los que nos dicen cuántos Cedears locales constituyen una acción original que opera en los mercados internacionales . Por ejemplo, el Cedear de Apple tenía el ratio de conversión de 10 a 1, esto significa que 10 Cedears locales equivalían a 1 acción de Apple.

Un trader del mercado lo explicó de esta forma: "Un cambio de ratio significa que van a necesitar más Cedears para convertir a una acción . Por ejemplo, si tenían un ratio de 5:1 y pasa a 10:1, verán una pérdida del 50%, ya que ahora cada Cedear valdrá la mitad . No obstante, se emitirán otros 5 para compensar las tenencias . De esta forma, en el lapso de tiempo que los Cedears tarden en emitirse, verán la cuenta con pérdidas. No se asusten, es habitual".

Así, es importante saber, para no caer en la desesperación, que a fin de esta semana tendrían que normalizarse las tenencias en las cuentas comitentes. Esta situación también fue advertida por el CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar: "El miércoles, 30 Cedears pasan a cotizar ex cupón por el aumento de ratio. Esto significa que el precio del miércoles va a caer porque el viernes va a aumentar tu tenencia. El efecto es neutro pero hasta no recibir los nuevos Cedears vas a ver una valuación menor en la billetera. Se termina de ajustar el viernes".