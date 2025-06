Cedears: Nvidia supera a Microsoft y se convierte en la empresa más valiosa del mundo, ¿qué recomiendan los analistas?

Nvidia sube un 65% desde su piso, pero aún no convence.

“La empresa de semiconductores con mayor capitalización del mundo está haciendo un sólido caso de que su negocio se acelerará desde este punto, a pesar de que el consenso del mercado aún teme una desaceleración”, afirmaron sus analistas. Los últimos resultados trimestrales reforzaron esa visión, dice el banco: "Márgenes brutos sólidos, ingresos excluyendo China en alza y recuperación en redes" y fueron algunos de los comentarios positivos del banco sobre la expansión de la cadena de suministro de Nvidia.

Y es que si bien Nvidia ofreció escasa orientación sobre la segunda mitad de 2024 y el año 2026 —una cautela atribuida a la sensibilidad geopolítica en torno a la guerra comercial—, Morgan Stanley cree que la demanda subyacente se mantiene fuerte y que los actuales cuellos de botella en los racks, que han generado un aumento de inventario entre fabricantes de diseño original (ODM), podrían resolverse pronto.

Nvidia bajo la lupa de los expertos

Al respecto, el asesor de inversiones, Gastón Lentini, comenta en declaraciones a este medio que "Nvidia es una de las empresas más pujantes y, al mismo tiempo, más volátiles del mercado actual". Y es que explica que hasta el año pasado, el gigante del S&P 500 presentaba márgenes de rentabilidad muy elevados, en torno al 55-60%.

Sin embargo, tras la imposición de aranceles durante la presidencia de Trump y el recrudecimiento de la guerra comercial, sus márgenes se redujeron notablemente. "En los resultados del primer trimestre de 2025, reportó un margen del 42%, lo que fue uno de los principales factores que explican la fuerte baja en el precio de su acción: pasó de valer u$s153 a u$s87, una caída cercana al 40%", recuerda Lentini.

Este desplome generó una restricción importante para muchos inversores, ya que "no todos están dispuestos a tolerar ese nivel de volatilidad", dice. No obstante, desde ese piso se produjo una recuperación muy significativa. Hoy la acción cotiza en torno a los u$s142, lo que implica una suba del 65% desde su punto más bajo.

Por su parte, Paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz Capital, indica que Nvidia sorprendió por séptimo trimestre consecutivo con resultados mejores a lo esperado, tanto en facturación como en ganancias, en línea con lo que plantea Lentini. La empresa reportó ingresos por u$s42.000 millones en el trimestre, pese al impacto de la prohibición de vender su chip H20 a China, que le restó unos u$s10.000 millones en ventas.

"Aun así, mantiene un fuerte ritmo de expansión: creció 69% interanual tras haber avanzado 270% el año anterior. Algunos analistas ven en esta desaceleración una señal de convergencia hacia tasas de crecimiento más sostenibles, especialmente al considerar que su valuación bursátil ya alcanza los u$s3,3 billones", dice Seoane.

Y agrega que, el margen bruto de operación está en 60% y el múltiplo P/E en la zona de 30, lo que la ubica en la zona baja del rango para una compañía de este tipo. "Por si todo esto fuera poco, aparece un nuevo 'player' en la demanda de IA que son los gobiernos soberanos, tanto India como los saudíes quieren construir sus propios parques industriales de IA para no ceder todo esto a terceros", advierte el estratega de Balanz.

Comprar, vender o mantener

Para Lentini, la gran pregunta ahora es: "¿Nvidia está cara o barata?" En su opinión, a estos precios no es momento para comprar. ¿Por qué? Porque, más allá de que Nvidia es líder en su sector, no tiene deuda y mantiene un crecimiento sostenido en sus ventas, el contexto global es complejo. "Las tensiones comerciales no se han resuelto y eso representa un riesgo para su negocio", advierte Lentini.

Por su parte, Seoane opina que a pesar de que Nvidia superó a Microsoft como la empresa más valiosa del mundo, "todavía no llego a sus máximos históricos, aunque está cerca". Sin duda, una compañía que factura u$s42 billones en un trimestre, tiene un margen bruto de +60% y crece sostenidamente, y además ofrece un producto cuasi monopólico con bajos múltiplos, debe estar en cualquier portafolio de mediano y largo plazo. "El riesgo, por supuesto, es más geopolítico y regulatorio que otra cosa", dice el experto.

También cabe recordar que Nvidia tiene de clientes al top 10 de las empresas del S&P 500 (es decir, el 40% del 'market cap' de EEUU). Basta ver los gastos de capital (capex) de estas empresas en IA para los próximos años y esto es el ingreso de Nvidia, concluye Seoane.

Así, a pesar de que muchos indicadores técnicos y fundamentales podrían sugerir una oportunidad de compra, los analistas coinciden optar por la prudencia. "Quien decida invertir en estos niveles debe hacerlo con plena conciencia de que la volatilidad seguirá presente. "En mi caso, esperaría una corrección para considerar una entrada más favorable, idealmente en torno a los u$s120 dólares, o aún mejor cerca de los u$s110", concluye Lentini.

La performance del sector tecnológico en Wall Street

Matías Waitzel, socio de AT Inversores, analiza en diálogo con este medio que, el sector tecnológico tuvo un arranque de año moderado. "El Nasdaq 100 acumula una suba cercana al +3% en lo que va del 2025, y queda por debajo de sectores como Energía y Finanzas. Sin embargo, el panorama se mantiene prometedor, con fundamentos sólidos impulsados por el avance de la inteligencia artificial, el cloud computing y la transformación digital global", dice el especialista.

Y es que, según proyecciones de Deloitte, el gasto en tecnología crecería un 6,5% este año, lo que podría traducirse en una nueva etapa de expansión para las grandes tecnológicas. "A mí personalmente, además de posicionarme en el índice QQQ ( ticker del ETF que sigue el rendimiento del índice Nasdaq-100) me gustan las siguientes empresas:

Google (GOOGL): sólida en publicidad, IA y cloud; con valuación atractiva.

Apple (AAPL): resiliencia y fidelidad de usuarios; apuesta fuerte en servicios e IA.

Microsoft (MSFT): líder en soluciones empresariales e IA, con balances robustos.

Junto a Nvidia, las acciones de Google (GOOGL), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT) conforman el top 5 de las empresas más valiosas del mundo por capitalización de mercado. Google destaca por su fortaleza en publicidad digital, su creciente presencia en inteligencia artificial y servicios en la nube, todo con una valuación que sigue siendo atractiva para inversores. Apple combina la resiliencia de su negocio con una base de usuarios fieles, mientras profundiza su estrategia en servicios digitales y tecnología basada en IA. Por su parte, Microsoft lidera en soluciones empresariales y desarrollo de IA, respaldado por balances sólidos y una posición financiera envidiable.