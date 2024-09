Chau plazo fijo: tras tocar mínimos de tres meses, ¿es un buen momento para comprar dólar MEP?

Para el economista Gustavo Ber, la calma cambiaria se extendería debido a varios factores, entre los que se encuentran el blanqueo, las obligaciones tributarias, la moratoria y las necesidades corrientes de pesos, a los que se vienen sumando apuestas al "carry trade". "No estimo en el actual contexto interno y externo un repunte en los dólares financieros y del libre, sino por el contrario una mayor contracción de la brecha a corto plazo ", le dijo a Ámbito .

"El MEP en $1.215 supongo que será el valor más bajo hasta que no se vaya esta incertidumbre política y económica. Habrá que analizar el efecto de la demanda de pesos para pagar bienes personales y el propuesto adelanto a 5 años que podría aumentar la oferta de divisas y por lo tanto, continuar en descenso. Esos efectos contrapuestos, adicionando el blanqueo, podrían definir un dólar cerca del piso si no hay efectos políticos, mientras que podría condicionar lo que suceda con la política a una cotización más cerca de la actual del dólar blue que del piso MEP", cerró.

Dólar MEP: ¿momento de comprar?

En charla con este medio, el analista Christian Buteler dijo que cree que el dólar MEP está en zona de piso. "Si no fuese por la intervención del Gobierno y por cepo no estaría en esos valores. Las empresas no pueden acceder libremente, está el 20% del dólar exportador que se liquida ahí, sin eso, el valor sería mucho más alto y además, en los últimos dos meses, está la intervención del Banco Central bien en forma directa".

También mencionó que otro factor que influye es que el dólar oficial también está atrasado, y lo ejemplificó al sostener que el tipo de cambio real multilateral está en un nivel más bajo que hace un año. "La verdad que para mí estos son valores de compra. Lo que no quiere decir que no pueda sostenerse este desequilibrio en el tipo de cambio un tiempo más, eso es algo que no puede saberse, pero sí es un valor para adquirir", cerró Buteler.

Dólar blue vs dólar MEP

Si se comparan los valores, el MEP el 5 de agosto estaba en $1.346 y el blue en igual fecha valía $1.390. En la actualidad, el dólar MEP vale $1.252, lo que implica una baja del 7%, mientras que la divisa informal cayó al $1.240, lo que implica una baja del 10,8% desde esa fecha.

"La proximidad del blanqueo hace que muchos agentes económicos vendan dólar blue para ingresar al blanqueo en pesos en una suma menor a los $100 millones, de modo tal de recuperar dichos pesos pasado el 30 de septiembre y poder comprar dólar MEP en el mercado", explicó en su columna el analista Salvador Di Stéfano.

Es por ello que el analista cree que el blue va a bajar en el mes de septiembre, y que el MEP podría subir en el mes de octubre. "Todos los caminos conducen a que el dólar blue se ubique en un precio inferior al dólar MEP en este escenario", explicó.