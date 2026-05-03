Un piloto fue descalificado del GP de Miami: de quién se trata, por qué fue sancionado y cómo beneficia a Franco Colapinto

La FIA excluyó a un corredor tras la clasificación por una infracción técnica y reordenó la largada, con impacto directo en varios equipos.

La FIA descalificó a un piloto tras detectar una infracción técnica en su monoplaza.

Un piloto fue descalificado antes del Gran Premio de Miami tras la verificación técnica de su monoplaza y generó un cambio clave en la grilla de salida, en una decisión de la Federación Internacional del Automóvil que impacta directamente en la estrategia de varios equipos en la previa de la carrera.

La sanción se conoció este domingo por la mañana, luego de una revisión posterior a la clasificación que detectó una irregularidad reglamentaria. A partir de ese momento, la organización oficializó la exclusión del corredor de su posición original, obligándolo a largar desde el fondo y reconfigurando el orden de partida.

El piloto sancionado fue Isack Hadjar, de Red Bull Racing, cuyo auto no superó la inspección técnica. Según el informe del delegado Jo Bauer, la tabla del suelo del RB22 excedía en dos milímetros el volumen permitido por el reglamento 2026.

“Después de la clasificación, se comprobaron los volúmenes de legalidad en el coche número 06. La tabla del suelo lhs [lado izquierdo] y rhs (lado derecho) sobresalían 2 mm fuera del volumen de referencia RV-FLOOR BOARD. Como esto no cumple con el Artículo C3.5.5 del Reglamento Técnico de la Fórmula 1, remito este asunto a los comisarios para su consideración“.

Isack Hadjar fue descalificado del GP de Miami por una infracción técnica en su monoplaza de Red Bull.

Durante la audiencia, el equipo no discutió la infracción. “Los Comisarios escucharon a los representantes del equipo del coche Nº 6 (Isack Hadjar). No disputaron las conclusiones del Delegado Técnico de que partes de las tablas del fondo del lado izquierdo (LHS) y derecho (RHS) sobresalían 2 mm fuera del volumen de referencia RV-FLOOR BOARD“.

Impacto en la grilla y beneficio para Alpine

La exclusión generó un efecto inmediato en la parrilla de salida. Pierre Gasly avanzó una posición y quedó noveno, justo detrás de Franco Colapinto, que largará desde el octavo puesto.

Este reordenamiento representa una oportunidad para Alpine F1 Team, que gana terreno sin necesidad de girar en pista y mejora su panorama estratégico de cara a la carrera.

Colapinto Gasly Alpine Joe Portlock/Getty Images Franco Colapinto y Pierre Gasly se beneficiaron del cambio en la grilla. Joe Portlock/Getty Images

Red Bull asumió el error tras la descalificación

El jefe del equipo, Laurent Mekies, reconoció la responsabilidad: "Cometimos un error y respetamos la decisión de los Comisarios. No se buscó ni se obtuvo ninguna ventaja de rendimiento a partir de este error. Aprenderemos de este incidente y revisaremos nuestros procesos para entender cómo ocurrió y tomar medidas para asegurarnos de que no vuelva a suceder“.

”Como equipo, pedimos disculpas a Isack, a nuestros aficionados y a nuestros socios. Hoy aprendemos por las malas, pero vamos a seguir adelante. Ahora nuestro enfoque está en convertir lo mostrado ayer (que fue alentador) en un sólido rendimiento en carrera esta tarde“, agregó.

red bull La jornada se vio marcada por cambios de último momento en pista y en el cronograma.

Antes de la sanción, Hadjar ya había manifestado problemas para adaptarse al circuito: "El coche era muy difícil de pilotar, era muy rápido. En la Q3 simplemente no pude conjuntarlo todo y, por otro lado, no tenemos velocidad en línea recta“.

También explicó: ”Creo que es una pista muy complicada, con muy poco agarre y alta temperatura de pista. Así que no tiene nada que ver con lo que tuvimos en las primeras tres rondas. No es un circuito muy fluido con buen agarre. Es completamente diferente y Max es muy bueno adaptándose a estas condiciones“.