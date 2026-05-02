Franco Colapinto voló en Miami: clasificó 8° y repitió su mejor ubicación histórica en la Fórmula 1 + Seguir en









El pilarense de 22 años igualó con Alpine lo que había logrado con Williams en Bakú 2024 y largará este domingo desde la cuarta fila. La escudería francesa metió ambos monoplazas en la Q3 por primera vez desde España 2024.

Colapinto hizo historia y tiene fe para el domingo.

Franco Colapinto clasificó en el 8° lugar para la carrera del domingo del Gran Premio de Miami y logró su mejor ubicación en su historia en la Fórmula 1: repitió lo hecho en Bakú, Azerbaiyán, con el Williams en 2024. El piloto argentino de Alpine largará en la cuarta fila, a partir de las 17, dos puestos por adelante de su compañero Pierre Gasly. La actuación del pilarense desató una ola de euforia entre sus seguidores: cuando por radio le confirmaron el acceso a la Q3, su festejo con un sonoro "woo" se viralizó de inmediato en todas las plataformas.

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Colapinto se posicionó en el octavo lugar con un tiempo de 1:28.762, mientras que su compañero en Alpine quedó décimo a más de dos décimas, con 1:28.988. El pilarense cerró una de las mejores qualys del año y acompañó el rendimiento de la escudería francesa, que metió a sus dos monoplazas en la Q3, algo que no pasaba desde el Gran Premio de España de 2024. Para un equipo que arrancó la temporada lejos del pelotón de arriba, el resultado en Miami representa un punto de inflexión que los ingenieros de Enstone llevan semanas buscando.

En el arranque de la Q1, el bonaerense hizo una gran vuelta y finalizó en la décima ubicación con un tiempo de 1:29.584, muy por encima de su compañero Pierre Gasly, quien pasó con lo justo a la Q2 en el puesto 15 con 1:29.914. Quienes quedaron fuera en el primer corte fueron Arvin Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Checo Pérez y Gabriel Bortoleto. La eliminación del doble campeón Alonso en la Q1 subrayó el nivel de la actuación de Colapinto, que superó con comodidad una instancia donde varios pilotos de mayor experiencia no pudieron avanzar.

La mayor esperanza argentina en el automovilismo había iniciado la jornada de sábado con un décimo puesto en la carrera Sprint de 19 vueltas, donde se vio perjudicado por un toque en la largada con el múltiple campeón del mundo Max Verstappen, tras salir en el octavo lugar. Durante toda la competencia se mantuvo detrás de su compañero Pierre Gasly; sin embargo, en las últimas vueltas fue superado por Isack Hadjar de Red Bull. La adversidad del toque con el neerlandés no opacó lo que a la postre sería una tarde redonda para el argentino en el circuito del Hard Rock Stadium.

Antonelli se quedó con la pole y Verstappen lo acompañará en la primera fila El italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, hizo la pole position en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium. El piloto de Mercedes, de 19 años, logró la tercera pole de su carrera en la F1 y superó al holandés Max Verstappen con Red Bull y a Charles Leclerc con Ferrari. La primera fila con un alemán de las flechas plateadas y el campeón vigente de Red Bull anticipa un arranque explosivo para una carrera que promete ser una de las más entretenidas de la temporada.

Los fanáticos de la Fórmula 1 podrán seguir la carrera principal del Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo a partir de las 17 horas, a través de Fox Sports y la plataforma digital Disney+ Premium. Con Colapinto saliendo desde el octavo lugar, las expectativas argentinas son las más altas del año: si el Alpine mantiene el ritmo que mostró en la clasificación y el pilarense evita incidentes en la primera curva, una entrada a los puntos no solo es posible sino que luce como el piso de una actuación que puede dar más sorpresas todavía.